‘ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬಸವತತ್ವದ ನಿಜಾಚರಣೆಯ ಮಠ’

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸವತತ್ವದ ನಿಜಾಚರಣೆಯ ಮಠವಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾರಂಗಧರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಚನ್ನಬಸವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ವಚನ ಜಾತ್ರೆ-2026, ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ 27ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 75 ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಸವತತ್ವದ ಸುಗಂಧ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಪೂಜ್ಯರ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ. ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಮ್ಮಡಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ದಾರುಕಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗನಾಥ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಾಧವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ಶಂಕರರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಶೇಖರ ಶೆಟಕಾರ, ಅಶ್ವಿನ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಬಸವರಾಜ ಚಪಟೆ, ಅಶೋಕ ಚಂದ್ರೆ, ಸಂಗಮೇಶ ಅಣದೂರೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಲ್ಮಾಜೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಗಡ್ಡೆ, ಶಿವರಾಜ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದತ್ತುಕುಮಾರ ಕರಕಾಳೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪಾರ್ವತಿ ಧೂಮ್ಮನಸೂರೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>