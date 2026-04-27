ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮರೆಯದಿರಿ: ಬಸವಲಿಂಗ ಶ್ರೀ

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಮಲ್ಲಯ್ಯಗಿರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಅವಧೂತರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನರು ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಒಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಪೂಜ್ಯರ ವಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯುವಕರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುರ್ಗುಣ, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಗುರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಂತರು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಅರವಿಂದ ವಡಗೆ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಾಕಾ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಕಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಡಗಂಚೆ, ಧನರಾಜ ಮಾಕಾ, ಶಶಿಧರ ಸೀತಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮಾಕಾ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>