‘ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ದೂತರು’

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ದೂತರಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು, ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರು ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೀದರ್ನ ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಚನ್ನಬಸವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ, ವಚನ ಜಾತ್ರೆ 2026, ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ 27ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 75 ಸೈನಿಕರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭಾವ ನೀಡಲು ದೇವರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧಕರೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಧರ್ಮದ ನಾಡು, ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲೂರು ಬೃಹನ್ಮಠ, ಮಲೆಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾನ ಶಾಂತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಾಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರೇ ಕಾರಣಿಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ನ ಗಣಪತರಾವ್ ಖೂಬಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 75 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಹೆಡಗಾಪುರದ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಖೇಳಗಿಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಡಗಿಯ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಲಾಡಗೇರಿಯ ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಚಾಂಬೋಳದ ಅಭಿನವ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವರಾಜ ಗಂದಗೆ, ನಾಮದೇವರಾವ್ ಪವಾರ್, ವೈಜಿನಾಥ ಕಾಮಶೆಟ್ಟೆ, ಎಸ್.ಬಿ.ದುರ್ಗೆ, ಅನಿಲ್ ರಗಟೆ, ಶಶಿಕಾಂತ ದುರ್ಗೆ, ಅಶೋಕ ರಾಜೋಳೆ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಶಿವಣಕರ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗಾದಗಿ, ವೈಜಿನಾಥಪ್ಪ ದಾಬಶೆಟ್ಟಿ, ಈಶ್ವರ ರುಮ್ಮಾ, ಅಕ್ಷಯ ಮುದ್ದಾ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬಳತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>