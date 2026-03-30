‘ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಗಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು’

ಭಾಲ್ಕಿ:'ಮಾನವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಪಾಪಗಳಾಗಿವೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೀದರ್ನ ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮದ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿತಾಯಿ, ಸೋಲಾಪೂರದ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ, ಗಣೇಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ನಾಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ಧಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೀರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೋಪಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ದುರಿತವನೆಳ್ಳಿನಿತಾದರು ನೇತಿಗಳೆವುದೇ ಚಂದಮಮ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>