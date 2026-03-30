‘ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಿರಿ’

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಹಿಂದೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಹೊಲ, ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸುಭದ್ರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮೆಹಕರ, ತಡೋಳಾದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗದಳ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಮೋತ್ಸವದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಜರಾತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಾಜಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಧರ್ಮಗಳು. ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ರಾಮ. ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಗುಣಗಳಿರುವರೇ ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಮಚಂದ್ರ ಆರಾಧಕರು ಧರ್ಮಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ. ಭೂಮಾಫಿಯಾ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವರೇ ಅಧರ್ಮಿಯರು. ಇಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಲಬರ್ಗಾ ಮಠದ ಹಾವಗಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಬಂಜಾರಾ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ರಾಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು, ಶಿವು ಲೋಖಂಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಜಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಂಗಿ ಬಳತೆ, ಸುನಿತಾ ಕುಡತೆ, ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಖಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬಳತೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ, ಜೈಕಿಶನ ಬಿಯಾಣಿ, ಸಚಿನ್ ಜಾಧವ, ರವಿಕುಂಬಾರ, ಅಮರ ಜೊಳದಪಕೆ, ಸಾಗರ ಮಲಾಣಿ, ಶೈಲೇಶ ಮಾಲಪಾಣಿ, ವಿಎಚ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರಶೆಟ್ಟಿ ಖಾಮಾ, ಸತೀಶ, ವಾಸು ಮಹಾರಾಜ, ಕಿಶನರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಇಂಚೂರಕರ್, ಜಗದೀಶ ಭೂರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>