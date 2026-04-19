ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಭಾರತೀನಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಹಾಸುದರ್ಶನನಾರಸಿಂಹ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ರಥದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ, ಮುತ್ತತ್ತಿ ಕರಿಯಣ್ಣ, ಕೆಂಚಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹರಿಸೇವೆ, ಮಣೆಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹರಿಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಶಿವಾರ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೀತಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೇಲುಕೋಟೆ ಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಶೆಲ್ವಪಿಳ್ಳೈ ಅಯ್ಯಂಗರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಭಟ್ಟರ್, ವಾಸ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರಾದ ಯು.ವಿ.ಗಿರೀಶ್, ಮೈಸೂರು ಶ್ವೇತ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕಾದ ಶ್ರೀಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅವರು ಪೂಜಾಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>