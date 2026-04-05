‘ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ’

ಬೀದರ್: '12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಇಡೀ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಡಾ. ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಡಾ. ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿ ಅಕ್ಕಮಹಾ ದೇವಿ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತನು, ಮನ ಮತ್ತು ಭಾವದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಿರ್ಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ಸುಮತಿಯವರ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಹಾ ತಾಯಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಯತ್ರಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸುಮಾರು 354 ವಚನಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಗ್ಗಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯೋಗಾಂಗ ತ್ರಿವಿಧಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಚನ, ಮತ್ತು ಲಘು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳು ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಜೀವಿನಿಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನೇಳಗೆ, ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಬಿರಾದಾರ, ಶಕುಂತಲಾ ಮಲ್ಕೊಪ್ನೂರ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಾಡು ಹಾಡಿದರು. ಮಹಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಮಾ ಮುಚ್ಚಳಂಬೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅನಿತಾ, ಜಗದೇವಿ ನಾಗರಾಳೆ, ಜಗದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿಯವರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ವಾಯುಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಗುಮ್ಮೆ ಕಾಲೊನಿಯ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿಯವರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಬಳಿಕ ಶರಣ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ. ಉಮಾಕಾಂತ್ ಮೀಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕವಯತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಚನಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ವಾಯುಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಂಗಮೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ರವಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಭಜನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>