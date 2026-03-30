ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಮಾವೇಶ

ಬೀದರ್: 'ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಚೌಡಾರ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ದಲಿತರೂ ಕುಡಿಯುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಹೊಸ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೇನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ ಕೇದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚೌಡಾರ ಕೆರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನದ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚೌಡಾರ ಕೆರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆತ್ಮಸನ್ಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಯಮಕನಮರಡಿಯ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನಾ ಪೀಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಬಸವ ದೇವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚೌಡಾರ ಕೆರೆಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವ ರಹಿಂಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಾನವರ ನಡುವೆ ಭೇದಭಾವ ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯುವಕರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೇನಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ ಕಾಂಬಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಂತೆ ಸಂಘರಖ್ಖಿತ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಬೆಲ್ದಾಳ ಶರಣರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ್ ಸೇಠ್, ಬಾಬು ಮಲ್ಕಾಪುರ, ಕ್ರಾಂತಿ ಕಲವಾಡಿಕರ್, ಯೂಸುಫ್ ಪಹೇಲವಾನ್, ಬಸವರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ, ಉದಯಕುಮಾರ ಸೋನಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಚೌಳಿ, ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಸೋನಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಟೇಕಾರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಚಿದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ ಕಾಂಬಳೆ, ಸುಜೀತ ಬಡಿಗೇರ, ಎಲ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಯದಲಾಪುರೆ, ಶಾಮರಾವ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಕಾಂಬಳೆ, ರಾಜು ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಭಾಗ್ಯಶಾಲ್ ಕಾಂಬಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ತುಕಾರಾಮ ಕರಾಟೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಂಬಾದಾಸ ಗಾಯಕವಾಡ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ದೇವರಾಜ ಆರ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>