‘ಬಸವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹವೇ ಭಕ್ತಿ’

ಬೀದರ್: 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹವೇ ಭಕ್ತಿ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಣ್ಣ ದೊಣ್ಣೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಕಂದಾಚಾರ, ಆಡಂಬರ, ವೈಭೋಗ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೆಂದು ಕರೆದರು. ಶರಣರು ತೋರಿಕೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೆನ್ನದೆ ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೆಂದು ಕರೆದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಭಕ್ತರು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರಾಗಿರದೆ ಭಕ್ತನು ದೇವನಾಗಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶರಣರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕೆ. ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಇವನಮ್ಮವ, ಇವನಮ್ಮವ ಎಂದು ಕರೆದು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗಂಗಾಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳು ಶತಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೂ ಲಿಂಗವನ್ನು ನೀಡಿ ಶರಣರಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಜನೀಶ ವಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರು. ಅವರ ಜಯಂತಿ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಧರ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಸಮಿತಿ ಖಜಾಂಚಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಾರತೀಯ ಬಸವ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ವಾಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ, ಧನರಾಜ ಹಂಗರಗಿ, ಸುರೇಶ ಚನಶೆಟ್ಟಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಅನ್ಶುಲ್ ವಾಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-33-1164353891</p>