ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

<p>ಬೀದರ್: ಧಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತಥಾಗತ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಬುದ್ಧರ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘ ರಕ್ಷಿತ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸಕ-ಉಪಾಸಕಿಯರು ಬುದ್ಧ, ಧಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಘ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲವು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಜೋಜನಾಕರ್, ಮಹೇಶ್ ತಾಳೆ, ಕಿಶೋರ್ ಮೇಟಿ, ಸಂಜು ರತ್ನಾಕರ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಂತಪುರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಮೋಘಾ, ಜೈಶಾಲಿನಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಜನವಾಡಕರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಎಂ. ಜನವಾಡಕರ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗೋಡ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್, ಅರುಣ ಜೋಶಿ, ಅಶೋಕ ಭೋಸ್ಲೆ, ಶರಣು ಫುಲೆ, ಮಧು ಶಾಂತಪೋರೆ, ಪ್ರೇಮಿಲಾ ಡಾಂಗೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-33-65759282</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>