‘ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣನಾತೀತ’

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಮಾನವೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ವರ್ಣನಾತೀತ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕಾಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗಮಕರ್, ಬಸವರಾಜ ಪರಸಣ್ಣೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಚೋಳಾ, ಕಾಶಪ್ಪ ಮೂಲ್ಗೆ, ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ, ಅಶೋಕ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುರೇಶ ಬಿರಾದರ, ಸುರೇಶ ಸಿ. ಬಿರಾದರ, ಸುರೇಶ ಪ್ರಭಾ, ಮಾಣಿಕ ಬಂಬುಳಗಿ, ಶಿವಶಂಕರ ಪ್ರಭಾ, ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ, ಸಂತೋಷ ಜೋಜನೆ, ಹುಲೇಪ್ಪ ಕುಪ್ಪೆ, ಉತ್ತಮ ನಾಗೂರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>