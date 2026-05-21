‘ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಆದರ್ಶ ಗುಣ’

ಬೀರೂರು (ಕಡೂರು): 'ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದರ್ಶ ಗುಣ ಮೆರೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠಾಧೀಶ ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಡಿ.ವಿ. ಹಾಲಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಂಗಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಾನ, ದಯೆ, ಕ್ಷಮೆ, ಜಪ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ದಶಗುಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ಶಿವಾ ರಾಧನೆಯು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಡಿಯೂರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ವೀರಶೈವ ಪರಂಪರೆಯು ಶಾಖಾ ಮಠಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಪೀಠಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಂಭಾಪುರಿ ಖಾಸಾ ಶಾಖಾಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೀರಶೈವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಂಚಪೀಠಗಳು ಮಾನವನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಳಿತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. ನಾಡಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿಬರಲಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ರಕಾಶ್, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜದದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಘಟ್ಟದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ತಾವರೆಕೆರೆ ಶಿಲಾಮಠದ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಂದೀಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಹಣ್ಣೆಮಠದ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಂಕರದೇವರ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಬಿಳಕಿಯ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾ ಚಾರ್ಯರು, ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಎಂ. ವಿನಾಯಕ, ಆರ್ಯನ್, ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ಶಿವಾನಂದಾಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಂಗಲ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.