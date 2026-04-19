‘ದೈವಾರಾಧನೆ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ’

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ದೈವಾರಾಧನೆಯು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಸ್ತಾನದ ಶ್ರೀ ಕಂಬಿಗಾರ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೈವಗಳು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಕಟ್ಟುಪಾ ಡುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಘಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಕೇಶವ ಕುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಭಕ್ತರ ಆಶಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್, ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜ, ಚಂದ್ರಯ ಆಚಾರ್ಯ, ಸವಿತಾ ಪರಗ್, ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನವೀನ್ ಪಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಜಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸುರೇಶ್ ಬಿ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಳಿಯಾರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ.ಪಿ., ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಜಯ ಮಂಜರ್, ಬಿ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಉದಯಕುಮಾರ್, ಸುಲತಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಗಿರಿಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ದರು. ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಕೂರಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಣೂರು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-28-1143289116</p>