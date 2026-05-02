ಬುದ್ಧನ ‘ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ’ ಪಾಲನೆ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಬೋಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವ. ಅತಿಯಾದ ಭೋಗವೂ ಇಲ್ಲದ, ಅತಿಯಾದ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಜೆವಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಯೋಗ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹೋದರತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮೊದಲಾದ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾರುತಿ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಎಸ್.ವಿ.ಮಂಜಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ದೊಡ್ಡಬಾಯಿ, ಬಿ.ಜೆ.ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆನಂದ್, ಬಾಬು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>