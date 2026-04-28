ವಾಸವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಯಂತಿ: ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಜಲವನ್ನು ಚಾವಡಿರಸ್ತೆಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಾಸವಿದೇವಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮೇಲಗಿರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಾಸವಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಸಂಜೆ ವಾಸವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಪರಶುರಾಮ ಮೇಲಗಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಮೇಲಗಿರಿ, ಗೋಪಾಲಶೆಟ್ರ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಗಡಿ, ಅಜಯ ಅಗಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗಡಿ, ರಾಧಣ್ಣ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾಲತೇಶ ಉಮಾಪತಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಲ, ನಾಗರಾಜ ಉಮಾಪತಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ