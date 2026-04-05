‘ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಗರದ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಗಾಯನ, ಉಪನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾಲತಿ ಶಶಿಧರ್, 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ದೈವದತ್ತ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ತಲೆಬಾಗಿದ್ದರು. ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ, ಸ್ತ್ರಿಕುಲ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನೇರ ನುಡಿಯ ಮಹಾನ್ ಶರಣೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶರಣ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ, ಪವಿತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಶಶಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದವರು. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶೋಭಾ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ವಚನ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹೊನಮೇಟಿ ಸುಂದರ್, ಅರ್ಕಪ್ಪ, ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಐಟಿಐ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ ನಾಗರಾಜು, ಅಂಚೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ಆರ್.ಎಸ್. ಲಿಂಗರಾಜು, ಕೆಂಪನಪುರ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಗ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಪ್ರಭುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಂದೀಶ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>