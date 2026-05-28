‘ಸಾವು ಭಯ; ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಶಿವಮಣಿಜೀ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಕಾಶ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಮತ್ತು ಶರಣರ ಶಿವಯೋಗ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜಗತ್ತು ಸಾವಿನ ಭಯದ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ, ಸಾವಿನ ಭಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆತ್ಮವು ಹಳತಾದ ಶರೀರ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಳಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮರಣ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಶರಣರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಾವು ಮಹಾನವಮಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜಯೋಗಿನಿ ದಾನೇಶ್ವರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರಾಧ್ಯ, ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಹೊನ್ನಮೇಟಿ ಸುಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಕ್ಷತಾ ಜೈನ್, ನಾಗರಾಜ್, ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಂಬಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗೀತಾ, ಪುಷ್ಪ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಶಿವ ಕಮಲ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯರಾಂ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಜಗದಾಂಬಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>