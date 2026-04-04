ಚನ್ನಗಿರಿ: '12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಕವಯತ್ರಿ, ವಚನಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್.ಜೆ. ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಪತಿ ಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿರಾಗಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಇವರ ವಚನಗಳು ಸರಳ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, 403ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ವೈಭವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ ಈಕೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು 'ದಕ್ಷಿಣದ ಮೀರಾಬಾಯಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಎಂ.ಎಲ್. ಮೋಹನ್, ನವೀನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಕವಿರಾಜ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಭಾರತಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ರೇಖಾ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>