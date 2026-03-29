‘ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ’

ಕಬ್ಬಳ (ಚನ್ನಗಿರಿ): 'ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಬಂಜಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ.ಎಚ್. ಉತ್ತಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬಂಜಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳ ಚಿಂತನ– ಮಂಥನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಜಾರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ರಚನೆಗಾಗಿ 2026– 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನುದಾನ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಜಾರ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು' ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವನಾಯ್ಕ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತಾಜಿ ನಾಯ್ಕ, ಶಂಕರ ನಾಯ್ಕ, ಪಂಡರಿನಾಥ್, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಎಂ. ಅಭಿಲಾಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ಕೆ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಯ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>