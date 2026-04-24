ಬಸವ ತತ್ವ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: 'ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ' ಮತ್ತು 'ದಾಸೋಹ' ಪರಂಪರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಇಂದಿಗೂ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪಂಚಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಗೇಶ್ ಚಕ್ಕೆರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದರು. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಾರದ ನಾಗೇಶ್, ಬಿಂದುಶ್ರೀ, ಬಸವರಾಜು, ಸಿ.ವಿ.ಜಗದೀಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಸಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>