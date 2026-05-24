ಗೀತೆ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣದ ನವೋದಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 25 ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 100 ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರು 15 ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ ಸೀತಾರಾಮ ಕೆದಿಲಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮ್ ಗೌರವಾದ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಾರ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>