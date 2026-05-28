‘ಹಣದ ಮೋಹ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ’

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಪರೋಪಕಾರ, ಸಮಾಜಸೇವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ ಸೀತಾರಾಮ ಕೆದಿಲಾಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರವ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತಮಾತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರುಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಜಾತಿ, ಮೌಢ್ಯತೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಪರಮಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರೋಪಕಾರದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನೊಂದವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ , ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರ್ಚಕರ ಸಂಘದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರತ್, ರೈಲ್ವೆಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಾಪರಿವಾರದ 17 ತಂಡದ ನೂರು ಕಲಾವಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಮೂಹ ಗೀತಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-36-876597974