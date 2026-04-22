ಕಸಾಪದಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರಿನ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದು ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಕೋಡಿರಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪವು ನಗರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಮೇಲು-ಕೀಳು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತರ ತಾರತಮ್ಯಗಳು, ಶೋಷಣೆ, ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನ ಜಾತಿಗಳ ಜನರನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆ, ವಚನ ರಚನೆ , ಕಾಯಕನಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿ.ಪಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದರು. ಅಮಾನವೀಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕನಿಷ್ಠೆ, ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈಚಾರಿಕ ಭಾವ, ನಿಜಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಶಂಕರ್ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಎಸ್.ಎಂ. ಅಮೃತ್, ಲೇಖಕ ಸರ್ದಾರ್ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ, ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ, ಸೌಭಾಗ್ಯ , ಕೆ.ಎಂ. ರೆಡ್ಡಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ಸಂತೋಷ್, ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>