ಸಮಾಜ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯದು

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಸಮಾಜ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತಭಾವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಡದೇವರ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗುರುಕುಲದ ಸಭಾಭವನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಪ್ತಭಾವದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಯುನಿವರ್ಸನಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸನೆಸ್' ನಡುವೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯು ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂಘ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಘ ಎಂದರೆ ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ.. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಶೈಲ-ಯಡೂರ ಪೀಠದ ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತ ನಾಡಿ, "ಇತರರ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದ ಮಾನವಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ವೃತ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ ಅವರು ಮಠದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗುರುಕುಲದ ಸಭಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಗೋಶಾಲೆಯ ಗೋ-ಆಹಾರ ತುಲಾಭಾರ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೂಲದ ಸುರಗೀಶ್ವರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಉಮರಾಣಿ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಲ್ಲಾಯನವರ, ಶಿವಾನಂದ ಹಕಾರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>