ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ: ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ಕಾರಂಜಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾದರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೊಮ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕಾದಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ಪಾಟೀಲ, ಸಾಹಿತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಧನರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟಕಿ ಗೀತಾ ನಾಗಪ್ಪ ಮೈಲ್ವಾರ ಅವರನ್ನು ವೀರಮಾರುತಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಭಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೂವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೇವಡಿ,ಸಂಗಮನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಣಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ರಾಜು ಲೇವಡಿ, ಶೇಖರ ಸೋಮಾ, ಶಂಕರ ಶಿವಪುರಿ, ಸಂತೋಷ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಆನಂದ ಮರಪಳ್ಳಿ, ತುಕಾರಾಮ ಬಲ್ಲೆಮ್, ಶಿವು ಗೋಣಿ, ವೈಜನಾಥ ನೀಲಾ, ರಾಜು ಮಾಡಗಿ, ಹಣಮಂತ ನಾವದಗಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಕಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ತುಮಕುಂಟಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥ ಮಾಡಗಿ ವಂದಿಸಿದರು. ತುಕಾರಾಮ ಬಲ್ಲೆಮ್, ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಾಪುರ, ನೀಲಕಂಠ ಪಂಚಾಳ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಹರಿಸಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ತುಮಕುಂಟಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>