‘ಶರಣರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ: ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಮ’

ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ಶರಣರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಧರ್ಮ ಒಡೆದು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಹರಡುವುದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪದವಾದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಪದ' ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಯುಗಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗುರು ವಿರಕ್ತ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪದ ಬಳಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದೇ ಹಿಂದೆ–ಮುಂದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಂದೇ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೇಲ್ಕೂರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭವ್ಯ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾರದದೇವಿ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ, ತೊಟ್ನಳ್ಳಿಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನಿಡಗುಂದಾದ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಶಿವಾ ಚಾರ್ಯರು, ಚಂದನಕೇರಾದ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಆಲೂರಿನ ಕೆಂಚ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಶಿವಾ ಚಾರ್ಯರು, ಐನಾಪುರದ ಉಪಮನ್ಯು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಮ್ಮಾಈದಲಾಯಿಯ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನರನಾಳದ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾ ಚಾರ್ಯರು, ಸೇಡಂನ ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಳಖೇಡದ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಸುಲೇಪೇಟದ ಪ್ರಭು ಖಟ್ವಾಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು, ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಂಗಲಗಿಯ ಶಾಂತ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಭವನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ, ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕನಾಗ ಪುಣ್ಯಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚೇಂಗಟಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊರವಿ, ರಾಜಶೇಖರ ನೀಲಂಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅಣವಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅಮರೇಶ ರಾವೂರ ಮಠ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭಕಳಸ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪಾದಗಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಜಾಗರಣೆ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾದಗಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>