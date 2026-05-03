ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಪಸರಿಸಿದ ಬುದ್ಧ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಸಮಾಜದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಂತರಂಗದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವೇ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಗಡ್ಡಂವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2,588ನೇ ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾನತೆ, ಸಮತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪದಗಳನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಪಡೆದರು. ಬುದ್ಧನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರಣರಾದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಶಿರಾಜ್ ಹರತಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭೌದ್ಧಧರ್ಮದ ತತ್ವ. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಭೌದ್ಧಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಚಲಪತಿ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ, ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಮ್ಮ, ಕಲಾವಿದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪ್ಪ, ಜಂಗಮಪ್ಪ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಪ್ರತಾಪ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಂದ್ರು, ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-16-1303780431