ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ 10ಕ್ಕೆ

ಚಿತ್ತಾಪುರ: 'ಶಿವಶಂಕರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ರೇಷ್ಮಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ' ಹಾಗೂ ಜಂಗಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 'ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ' ಏ.10ರಂದು ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮದ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಶಿಬಿರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಯೋಗ, ಸಂಗೀತ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ಲತಾ ಎಂ.ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗಮಿಸುವರು' ಎಂದರು.

ಸಿದ್ದಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 60 ಮಕ್ಕಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ, ತರಬೇತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಜಂಗಮರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದು ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಭಂಕಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ಅನಿಲ್ ವಡ್ಡಡಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಇಜಾರ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಹತ್ತಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಡಿ, ದೊಡ್ಡಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-31-358575203