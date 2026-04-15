‘ಬಸವತತ್ವ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಗುರು’

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಬಸವ ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ಗುರುವಿನ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಪೂಜಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಬಸವ ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿರಕ್ತಮಠದ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿರಕ್ತಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವಯೋಗಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ತರುಣ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 114ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಹಾಗೂ 110ನೇ ವರ್ಷದ ಬಸವ ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಮೇಲು– ಕೀಳು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸಮಬಾಳು ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು 113 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಈ ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿರಕ್ತಮಠ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1917ರಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇದೇ ವಿರಕ್ತಮಠದಿಂದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸವಾಗಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್�. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಬಳಗದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಚೇತನಾ ಶಿವಕುಮಾರ, ಲಿಂಗಾಯತ ತರುಣ ಸಂಘದ ಕಣಕುಪ್ಪಿ ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ, ವಿರಕ್ತಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ಹಾಸಬಾವಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಲಂಬಿ ಮುರುಗೇಶ, ಕುಂಟೋಜಿ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಚಿಗಟೇರಿ ಜಯದೇವ, ಚನ್ನಬಸವ ಶೀಲವಂತ್, ಕೆ.ಸಿ.ಉಮೇಶ, ಆನಂದ, ಜಯರಾಜ್, ಕಣಕುಪ್ಪಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ವೀಣಾ ಮಂಜುನಾಥ, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಮಹಾಂತೇಶ, ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಬಸವ ಕಲಾಲೋಕದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>