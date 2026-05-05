ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ ಸಾರಿದ ಬುದ್ಧ

<p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಹಳ್ಳಿಯ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ) ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಥಾನ ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವನ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಸೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬೋಧಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶ ಶಾಂತಿ, ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬುದ್ಧ ಪಂಚಶೀಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಖ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಬುದ್ಧರ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಹಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುನಿರಾಜು, ಕೃಷ್ಣ ತೈಲಗೆರೆ, ಮುನಿರಾಜು ಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಆನಂದಮ್ಮ, ಅರುಣ, ಆಶಾ, ಮನೋಜ, ಯಶವಂತ, ಮಂಜುನಾಥ, ಮಾನಸ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-15-884492615</p>