‘ಮಹನೀಯರ ಆಶಯ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಧರ್ಮಪುರ: 'ವೈದಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಮೌಢ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಜನತಂತ್ರ ಆಂದೋಲನದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಕೆ.ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಗೀತಾ ನಾಗಕುಮಾರ್, ವಿ.ವೀರಣ್ಣ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರಾಮಣ್ಣ, ದೇವರಾಜಪ್ಪ ಪಾತಪ್ಪ, ವಿಶ್ವಾನಂದ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ, ಕುಮಾರ್, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ ಶೇಖರ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ್, ಕೋದಂಡರಾಮ, ರಂಗಣ್ಣ, ರಾಯಣ್ಣ, ಎಚ್.ಒ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>