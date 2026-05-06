‘ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆ, ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪಂಡಿತ ಮುರಳೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸತ್ತೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಬಳಗದ ವನಸಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನರಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ದೇವರು ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಘೋತ್ತಮ ಅವಧಾನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹುನಗುಂದ, ಹನುಮಂತ ಪುರಾಣಿಕ, ಎಸ್.ಎಂ ಜೋಶಿ, ಕೇಶವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆನಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಲ್.ವಿ ಜೋಶಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಂಡಗೋಡ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>