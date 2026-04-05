‘ಮಹಾವೀರರ ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜೈನ ಮಿಲನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಿಮಾನ್ಸ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಾವೀರರ ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸ್ತೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಅರುಣಕುಮಾರ ಸಿ. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನುಷ್ಯನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಂಯಮ ತತ್ವವನ್ನು ಜೈನಧರ್ಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಿಮಾನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಜರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭ ಕಾಲವನ್ನು 'ಜೈನ ಯುಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೊಕ್ಷ ತತ್ವವನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅರಿಹಂತ ಪ್ರಸಾದ, ಮಹಾವೀರ ಉಪಾದ್ಯೆ, ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಕುಂದಗೋಳ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಮೋಹನಕುಮಾರ ಗೋಗಿ, ರತ್ನಾಕರ ಹೋಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>