ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಧು-ವರರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24ರಿಂದ

ಧಾರವಾಡ: 'ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಏ.24 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಗುರುರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಧು-ವರರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಬಡಿಗೇರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ.ನಂಜುಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಧು-ವರರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಏ.24 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವಧು-ವರರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಧು, ವರರು, ವಿಧವೆಯರು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ: 9886423935, 7795068639 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಠ್ಠಲ ಕಮ್ಮಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಿಗೇರ, ಮಾನಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ, ನಾಗಲಿಂಗ ಪತ್ತಾರ ಇದ್ದರು.