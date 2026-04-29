ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಸಾವಿರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗಂಡ– ಹೆಂಡತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು ನಿಜವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಧರ್ಮ. ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸದಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇಂದು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಮಣಕವಾಡದ ಅಭಿನವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗರುಡ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೂತನ ವಧು, ವರರು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತಂದೆ, ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾಳಕೇರಿಯ ಮುಪ್ಪಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಳ್ಮೆಯು ಸಂಸಾರದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನೂತನ ವಧು, ವರರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎದೆಗುಂದದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಸತಿ, ಪತಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಮೈನಳ್ಳಿಯ ಶಾಖಾಮಠದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖಂಡರಾದ ಗರುಡಪ್ಪ ಜಂತ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆರೇರ, ಈರಪ್ಪ ಗುತ್ತಲ, ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಭರಮಪ್ಪ ನಗರದ, ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಹೇಮಪ್ಪ ಕೋರಿ, ರಾಜೇಶ, ರಾಮಣ್ಣ ತಳವಾರ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚೂರಿ, ಪರಸಪ್ಪ ಉಮಚಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>