ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗದಿಂದ ಅಖಂಡ ಶಿವಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ

<p>ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಾರಣ ಹೋಮ<strong>. </strong>ಬಸವ ಕಾಯೋ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಯುಗದ ಮಹಾ ಘೋರ ಸಂಗತಿ, ಜಾತೀಯತೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಆಹಾ!!ರ ಕಾರ</p><p><strong>ಕಾಮ</strong> : ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಕಾಮನೆ.</p><p><strong>ಕ್ರೋಧ</strong>: ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆಕ್ರೋಶ, ಇದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಲೋಭ</strong> : ದುರಾಸೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡದ ಮನೋಭಾವ.</p><p><strong>ಮೋಹ</strong> : ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆ, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಆಕರ್ಷಣ</p><p><strong>ಮದ</strong>: ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಹೆಮ್ಮೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ/ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಹೆಮ್ಮೆ.</p><p><strong>ಮಾತ್ಸರ್ಯ</strong> : ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹಿಸದ ಮನೋಭಾವ</p><p><strong>ತ್ರಿಗುಣಗಳ ವಿವರಣೆ</strong></p><p><strong><ins>ಸತ್ವ ಗುಣ</ins></strong></p><p><strong>ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong>: ಶುದ್ಧತೆ, ಜ್ಞಾನ, ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ.</p><p><strong>ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ</strong>: ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: ಇದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.</p><p><strong><ins>ರಜಸ್ ಗುಣ</ins></strong></p><p><strong>ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong>: ಚಟುವಟಿಕೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಚಲನೆ, ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ.</p><p><strong>ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ</strong>: ರಾಜಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು, ಆದರೆ ಕೋಪ, ಅಸೂಯೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong><ins>ತಮಸ್ ಗುಣ</ins></strong></p><p><strong>ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong>: ಜಡತ್ವ, ಅಜ್ಞಾನ, ಆಲಸ್ಯ, ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ.</p><p><strong>ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ</strong>: ತಾಮಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೋಮಾರಿತನ, ಗೊಂದಲ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಆರಂಭ</strong></p><p>ರಾಜಸ್ & ತಮಸ್ ಗುಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ವಿನಾಶದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಂತೆ.</p><p>ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಹಾಶಯರು ಈಶ್ವರ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ ಮಿತ್ಯ ಎಂದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ</p><p>ಅಂಥಕರಣಗಳಾದ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಅಡಗಿ ಅಖಂಡ ಶಿವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಳ-ಹೊರಗೆ ಸುಳಿವ ಮಾಯೆಯ ನೋಡಾ,</p><p>ಅಖಂಡ ಚಿದ್ಗನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಭಾವವಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾ, ನಾನೆಂಬೊಂದು ಭ್ರಾಂತಿಯನೋಡಾ,</p><p>ಜಗವನಳಿದುಳಿದವನು ದೇವ ನೋಡಾ,</p><p>ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮುರುಘೇಶ ಅರುಣಾಚಲಶಿವ</p><p>ತಾ ಬೇರಲ್ಲಾ ನೋಡಾ,</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>