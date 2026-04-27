‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯ ಹರಿಕಾರ ಬಸವಣ್ಣ’

ಗದಗ: 'ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಸಮಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಯ ಹರಿಕಾರರು' ಎಂದು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ 2,794ನೇ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿರ್ಮಾತೃ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅವರು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಲಿಂಗಗಳ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜೋ–ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂಬ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿಷ್ಠಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರ ಧ್ವನಿಯಾದವರು. ಅನೇಕ ಮೌಢ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೌಲಿಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಸಂದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅಂದು ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಆಶಯ ಇಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಬಸವೇಶ್ವರರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು' ಎಂದು ತಿಳಿಅಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಶಕುಂತಲಾ ಸಿಂಧೂರ ಬರೆದ 'ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು' ಹಾಗೂ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಅವರು ಬರೆದ 'ಹಾಲಬಾವಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೀರೇಶ ಬುಳ್ಳಾ ಅವರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಪಠಿಸಿದರು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಾಜಶೇಖರ ತೋಟದ ವಚನ ಚಿಂತನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಲಾ ಕುಟೀರ, ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಹಾತಲಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ವಚನ ನೃತ್ಯಗಳ ವಚನ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ದಾಸೋಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಕೋರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿನಾಯಕ ಮಾನ್ವಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಉಮೇಶ ಪುರದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಾನುಭವ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರಮೇಶ ಮ. ಕಲ್ಲನಗೌಡರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>