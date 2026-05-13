ಗದಗ: ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ತಾಯಿ - ಸುಖೀ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಪಾಯ' ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಗದುಗಿನ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕಿ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕನವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗೆಳತಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ದಂಡಿನ, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ದಾನಪ್ಪಗೌಡರ, ಖಜಾಂಚಿ ರೇಣುಕಾ ಅಮಾತ್ಯ, ಸುಧಾ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ, ವೈಭವಿ ಕೊಪ್ಪರ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಳಗೇರಿ, ಗೃಹಣಿಯರಾದ ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಅನುರಾಧ, ಸುನಿತಾ ಪಾಲನಕರ, ಶಿವಲೀಲಾ ಅಕ್ಕಿ, ಸುಮಂಗಳ ರಾಜಶೇಖರ, ನಿರ್ಮಲ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>