ಮಹಾವೀರ ಸಂದೇಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ

ಗದಗ: 'ಮಹಾವೀರ ಸಂದೇಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಆ ದಾರಿದೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹುಡ್ಕೊ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೈನ ದಿಗಂಬರ ಸಮಿತಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2625ನೇ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಸಂದೇಶ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಕುರಿತು ಎಂ.ಟಿ.ಕಬ್ಬಿಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, 'ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಬೋಧಿಸಿದ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಚೌರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಈ ಐದು ಚಿಂತನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖಮಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಧರ್ಮವಂತ ಸುಖ ಪುರುಷನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವನೇ ಯೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸುವಿಚಾರಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪರೋಪಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರರಿಗೆ ಕಂಟಕನಾಗದೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಕಳೆಯುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರಾವಕರಾದ ಎ.ಎನ್.ಬಸದಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಜ್ರಾಂಗಿ, ಎಂ.ಟಿ.ಕಬ್ಬಿಣ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಶ್ರಾವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಕಪ್ಪ ನಾವಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ ಮುತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ವರದಿ: ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರರು ಭಾರತದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ದೈವಿಕ ಧರ್ಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಕೆ.ಕೇಸರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ಸಮೀಪದ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ದೀಪಾ ಪೂಜಾರ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾರ, ದೀಪಾ ತುಕ್ಕೂಜಿ ಇದ್ದರು.</p>