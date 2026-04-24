‘ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕ’

ಗಂಗಾವತಿ: 'ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಗೀರಥ ರಾಜರ್ಷಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ. ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಾಥ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇವಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರೆಗಿಳಿಸಿದ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶಿವರಾಮಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಉಪ್ಪು ಮಾರುವ ಕುಲಕಸುಬು ಹೊಂದಿದ ಈ ಜನಾಂಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಅಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ತೋರಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಈ ಸಮಾಜ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಡ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪೆರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮನೋಹರಗೌಡ ಹೇರೂರು, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಮರ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 101 ಕುಂಭ, ಕಳಸ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಗೀರಥ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಗೀರಥ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಸೀತಾರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಬಳಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಾಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಗಿರೇಗೌಡ್ರು, ನರಸಪ್ಪ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಾಸುಕೊಳಗದ, ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಉಮೇಶ ಸಿಂಗನಾಳ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮಾನಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಬಜಾರ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಹುಲಿಗಿ, ನಾಗರಾಜ ಇಂಗಳಗಿ, ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗಳಗಿ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹುಲಿಗಿ, ಪಂಪಾಪತಿ ಇಂಗಳಗಿ, ನಿರುಪಾದಿ ಇಂಗಳದಾಳ, ದೇವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಕನಕಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಸೇರಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>