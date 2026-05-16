ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ನಗರದ ಮಾದನಹಳ್ಳಿಯ ನಾಯಕ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮೂಡಲು ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜು, ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಎಎಸ್ಐ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಗೋಪಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>