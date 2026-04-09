ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾಂತವಾದ ಪರಿಹಾರ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ನಗರದ ಪಚ್ಚೆ ಜೈನ ಭವನದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, 'ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಜ ವಿನಾಶದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಮುದಾಯವು ಶೇ 24ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಯುದ್ಧ, ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅನೇಕಾಂತವಾದ ತತ್ವವೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರದ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೈನ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಗರದ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜೆ. ದೇವಕುಮಾರ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಪಿ. ಧರಣೇಂದ್ರಯ್ಯ, ಕೆಜೆಎ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್. ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಬಿ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಉಜ್ವಲ್, ಪದ್ಮಾ, ಮಂಜುಳಾ, ಶೀತಲ್, ಬ್ರಹ್ಮನಾಥ, ಸ್ವಾಗತ್, ರಂಜಿತ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೈನ ಯುವಕರ ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>