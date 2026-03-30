ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಆದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ರಾಜನಾಳ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಆದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೊ.ಸುರೇಶ ರಾಜನಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮಹಾತಪ್ಪ ಹುಳಪಲ್ಲೇದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾಬಾಯಿ ತಿಪ್ಪಾ ಅವರು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರಿಂದ ವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬರಗುಂಡಿ, ಚಿದಾನಂದಸಾ ಕಾಟವಾ, ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿಂದಗಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕರನಂದಿ, ಮುರುಗೇಶ್ ಶೇಖಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕ ಮುರುಗೇಶ ಶೇಖಾ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಶೇಖಾ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರಮಠ, ಪಾಂಡಪ್ಪ ಕಳಸಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಜನಾಳ, ಶೇಖರಪ್ಪ ಹುಳಪಲ್ಲೇದ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೆಗ್ಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-19-338851903