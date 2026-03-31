ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಆದ್ಯವಚನಕಾರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಆಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ವಿ.ಎ.ಬೆನಕನಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ಸನ್ನಿದಿ ಸುಳ್ಳದ, ಬಿಂದು ಕಲಕೇರಿ ಅವರು ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ, ಶಂಕರ ಮುಂದಿನಮನಿ, ವಸಂತ ರೂಢಗಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲದಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಲ್ಲಾ, ವಿನಾಯಕ ಅಲದಿ, ತ್ರೀವೇಣಿ ಉಮಚಗಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಬೆಳಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಯೋಧ ವಿನೋದ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆಕಟ್ಟಿತು. ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಭಾವಿ, ಭೀಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಗಡೆ, ರಾಜನಾಳವರ ನಾಟ್ಯಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ರಾಜನಾಳ, ಮಹಾದೇವ ಜಗತಾಪ, ಪ್ರೊ ಬಸವರಾಜ ಚವಡಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>