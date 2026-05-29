ಧರ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ತತ್ವವೇ ಪ್ರಧಾನ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುರುಘಾಮಠದ ಕಾಶಿನಾಥ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಗುರು ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಗೋಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮೌನಾನುಷ್ಠಾನ, ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದ 14ನೇ ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತಪಸ್ಸು ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕಾಣಬೇಕು. ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇರಿಸಿ ನೆನೆಯುವುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೌನಾನುಷ್ಠಾನ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಲಬುರ್ಗಾದ ಮರಡಿಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ೧೪ನೇ ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಮುರುಘಾಮಠದ ಕಾಶಿನಾಥ ಶ್ರೀಗಳು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಠಾಧೀಶರ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಅದರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಲಬುರ್ಗಾದ ಮರಡಿಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು, ಗುರುಗುಂಟಾ ಚರಮೂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸದಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಟೀಕಿನಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶ್ರೀ, ಪುರುತಗೇರಿಯ ಕೈಲಾಸಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ, ಬಸವರಾಜ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಗಪ್ಪ ಜವಳಿ, ರಂಗಪ್ಪ ಅರಮನ್ನವರ, ನೀಲಪ್ಪ ಅಬಕಾರಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಆಲೂರ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅಬಕಾರಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂಗಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಶಿವಾನಂದ ಮಳಿಮಠ, ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ, ಯಲಗೂರೇಶ ಅರಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>