ಮಹಿಳೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಬೇರು: ಶಾರದಾಜಿ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಬೇರು ಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಶಾರದಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ವೇತಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗಾಯನದಲ್ಲೂ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತನು ಸಹ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಳಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖ ನೀಡದೆ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮನೋಬಲ ತರಬೇತುದಾರೆ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ದಾನೇಶ್ವರಿಜೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಸ್ತೆಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸಂಕುಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ –ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸರ, ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಶಕ್ತಿಕರಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಅಹಂಕಾರಗಳು ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮನಸೆಂಬ ಹೋದೋಟ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳೆಂಬ ಹೂಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ತಾರಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ; ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಬೇತುದಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ.ಆರಾಧ್ಯ, ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ವೀಣಾ, ಸರೋಜಾ, ಶಾಂಭವಿ, ವಿಜಯಾ, ಗೌರಿ, ಗಿರಿಜಾ, ರೇಖಾ, ಭಾಗ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-37-1637722448</p>