ನಾಗದೇವರ ಮಂದಿರದ ವಧ೯ಂತಿ ಉತ್ಸವ

<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾತೆ೯</em></p>.<p>ಹಳಿಯಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಗದೇವರ ಮಂದಿರದ 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವಧ೯ಂತಿ ಉತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ನಾಗ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ, ಹವನ, ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತಪ೯ಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳ್ಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೈದಿಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಗಣಪತಿ ಭಟ್,ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವೇಂದ್ರ ರಾಚೋಟ್ಕರ ಮತ್ತು ದೀಪಾ ರಾಚೋಟ್ಕರ ದಂಪತಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಯಜಮಾನತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ನಾಗಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಮಡಿವಾಳ, ಆರ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನವಲೆ, ಜೆ.ಡಿ. ಗಂಗಾಧರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-20-1799982431</p>