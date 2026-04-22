‘ನಾಡಿಗೆ ಹಾಲುಮತದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

ಬೆಳವಣಿಕಿ (ರೋಣ): 'ನಾಡಿಗೆ ಹಾಲುಮತದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರು, ಕಾಳಿದಾಸರು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಇಟಗಿ ಭೀಮಮ್ಮ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂತವರು ಅನೇಕ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಯಾವಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿಮೂರ್ತಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸತಿಗಿ, ನೂತನ ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ, ಭಂಡಾರ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸೋಂಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರಮಠದ ಬಸವರಾಜ ದೇವರು, ಸದಾಶಿವ ಮುತ್ಯಾ ಬಬಲಾದಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೆಬಸೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಕಳಿಗೊಣ್ಣವರ, ಬಾಪು ದಾನಪ್ಪಗೌಡರ, ಪ್ರಕಾಶ ಕರಿ, ಡಿ.ಐ.ಅಸುಂಡಿ, ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬೂಸನಗೌಡ್ರ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ, ಡಾ. ಸಂಗಪ್ಪ ನಾಗಸಮುದ್ರ, ನೆಹರೂ ಕಂಬಳಿ, ರಾಜು ಕಲಾಲ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರಡಗಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಅರಹುಣಶಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳದ, ಬಸವರಾಜ ಬಲಗುಂದಿ, ಗಾಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಗಪ್ಪ ಬಳಕೊಪ್ಪದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವೈ.ವೈ.ಬೆಟಗೇರಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-23-58557285</p>