ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಂಘಟನೆ ಅಸ್ತ್ರ

ಹಂಪಾಪುರ: 'ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಗುರುಗಳ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಂಘಟನೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಚದುರಿ ಹೋಗಿರುವ ಧ್ವನಿಗಳು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪದವೀಧರರಾದರೆ ಸಾಲದು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾದರೆ ಸಾಲದು, ಜ್ಞಾನವಂತರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶೋಷಣೆಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಆಸರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಏಕೈಕ ದಾರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣವು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಭೋವಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ರಾಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಸಂಘಟನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮೇ 6ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭೋವಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ವಿ. ಸೀತಾರಾಮ, ಮೈಸೂರು ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು, ಐಡಿಯ ನಾಗರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವೆಂಕಟೇಶ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ದೇವಯ್ಯ, ದೇವರಾಜ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಖರ, ಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಾಲ, ಮಹಾದೇವ, ಹಿರಿಯೂರು ದಾಸಣ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-38-1289265578</p>