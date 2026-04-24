‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಸಿದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು’

ಹಾನಗಲ್: 'ಸಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಗಳ ನಿಜಾರ್ಥ ಸಾರಿದರು. ಭೇದಭಾವ ಇಲ್ಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದರು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಸರಳೀಕರಣ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇ.ಮೂ.ಗಂಗಾಧರಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕಾಶೀಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಂಕರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ಪೋತದಾರ, ಗಣ್ಯರಾದ ಘನಶಾಮ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮನೋಜ್ ಸರಾಫ, ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ ಕಾಶೀಕರ, ವಿದ್ಯಾ ಕಾಶೀಕರ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾರಗಾವಕರ, ಎಚ್.ಬಿ.ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>